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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:59

Son dakika haberi: Sağlık ve çalışanlarına operasyonu: 18 gözaltı kararı

'daki soruşturmaları kapsamında, aralarında çalışanı 8 kişi ile eski çalışanı 2 kişinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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