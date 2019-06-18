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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:09

Son dakika haberi: 'ye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 30 kişi yakalandı

merkezli 4 ilde terör örgütü adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 kişinin, Halkların Demokratik Partisi () Gençlik Meclisi üyesi oldukları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , , ve 'de terör örgütü adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, ve el yapımı larla saldırdığı iddia edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 30 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi.

HDP ÜYESİ ÇIKTILAR
Şüphelilerin, 'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete götürülen 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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