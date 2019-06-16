MHP lideri Devlet Bahçeli, hemşeri dernekleri temsilcilerine hitap etti. Bahçeli 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi öncesi önemli açıklamalarda bulunurken, "İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir." diyerek Yıldırım'a olan desteğini bir kez daha gösterdi.



İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İstanbul'a anılarını, ata mirasını taşıdınız. 3 kıtanın sevdalıları İstanbul'da buluştu. Biz Türkiye'yiz. Adımız birdir, anımız birdir, acımız birdir. Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte İstanbulluyuz. Hemşerilik yabancılığa ilaç, kimsesizliğe çaredir. İstanbul'da hayat ve varlık mücadelesi veren kardeşlerimin yöresi, kökeni neresi olursa olsun birdir, eşittir, onurlu vatan evlatlarıdır. Hem geldiğimiz yeri unutmayacağız, hem geleceğimiz yeri ihmal etmeyeceğiz.

BİRLİKTE İSTANBUL'A SAHİP ÇIKALIM İSTİYORUZ

23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecek. İstanbul'un geleceği belli olacak. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi tarihi niteliktedir. MHP, 5 ana stratejiyle hazırlanmaktadır. 11 Mayıs'ta bu stratejileri paylaşmıştık. Tekraren, birinci olarak bütün teşkilatlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için sahada olacak, tam saha pres yapacak. İkinci olarak AK Parti ile uyumlu ve ahenkli dil kullanılacaktır. Üçüncü olarak yüz yüze iletişime önem verilecek, herkese ulaşılacaktır. Dördüncü olarak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da aldığı oy oranının gerisine düşülmeyecektir. Beşinci olarak temaslar derinleştirilecektir. Birlikte İstanbul'a sahip çıkalım istiyoruz, emaneti ehline teslim edelim arzusundayız. Kardeşliğin kazanması dileğindeyiz. Huzurun kazanması arayışındayız. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla hemşerilik duruşunun öne çıkması amacındayız.

CUMHUR İTTİFAKI'NA GÖLGE DÜŞÜRME ÇABALARI BEYHUDEDİR

Milli beka hasımlarının ülkemizin istikrarına göz koyanların fırsat bulamayacağı bir neticenin çıkmasını ümit ediyoruz. Partimizin İstanbul'daki varlığını görmemek için at gözlüğü takanların gereken cevabı 23 Haziran'da alacağından şüphe duymuyoruz. Oturduğu yerden ahkam kesenlerin İstanbul'a serdiğimiz mitil üzerine sözleri ancak mizah konusu olabilecektir. Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çalışmaları beyhudedir. Attıkları nutuklarda boşlukta kalmaya mecburdur. Cumhur İttifakı etle tırnak olmuştur. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır.

CUMHUR İTTİFAKI GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞTIR

Cumhur İttifakı'nın aldığı yüzde 52 oy oranının üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyenler umduğunu bulamamıştır. Cumhur İttifakı güç kazanmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de milli iradenin onayını almıştır. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. Milli bekaya ters bakan mihraklar boş durmamış sinsi bir oyun kurmuşlardır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş, karanlık eller devreye girmiştir. İstanbul seçimleri ile yapılan itirazlar sonucu oy farkının 13 bin civarında olması, 42 bin kuşkulu oy pusulası seçimlerin yenilenmesi için yeterli sebeptir. Şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkı sarılmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran çalınan oyların sahibine teslim edildiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, İstanbul'u oyalayanlardan hesap sorulacaktır. İstanbul'un ümitlerini israf edemeyiz. İstanbul'a leke düşerse, Türkiye'ye leke düşer. İstanbul'un iradesi elinden alınırsa, Türkiye'nin iradesi zehirlenir.

BU KARADENİZLİ KARDEŞLERİME HAKARETTİR

Bizim milli beka duruşumuzu idrak edemeyenler, İstanbul hassasiyetimizi anlayamazlar. 31 Mart öncesi HDP ile ittifak yapmıyoruz diyenler, 31 Mart sonrası teşekkür mesajları unutulmuş değildir. Terör örgütü beyanatları 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. CHP Genel Başkanı, PKK'nın anadilde eğitim talebine yeşil ışık yakmakta, CHP adayı terör tutuklusuna övgüler düzmektedir. CHP adayı Karadenizli kimliğine sığınarak bölücü örgüte taşeronluk yapmaktadır. Yunan medyası tarafından övülen, Kandil tarafından desteklenen birisinin Karadenizlilik üzerinden prim sağlaması, Karadenizli kardeşlerime hakarettir.

ŞAİBENİN ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR

23 Haziran'da sandık başına giderken, yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, FETÖ'nün 'Her şey çok güzel olacak' sözünü değerlendirecektir. Organize usulsüzlükte kimlerin dahli vardır? Şaibenin arkasında hangi güçler vardır? PKK ve FETÖ iltisaklılar belli olacaktır. CHP adayına kimler, hangi güvenceyi vermiştir ki, YSK resmi kararını açıklamadan Anıtkabir'in yolunu tutmuştur. CHP'nin İstanbul adayı başka yerlerin kontrolüne girmiştir. Her şerde bir hayır vardır, İstanbul için hayırlı olan 23 Haziran'da yapılacak seçimdir.

İSTANBUL İÇİN VAKİT BİNALİ YILDIRIM VAKTİDİR

CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır. İstanbul'a şaibe bulaştıran güçler kimlerdir? CHP'nin İstanbul adayı çok başka yerlerin güdümüne girmiştir.

İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.