Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programı merak edilen ve üzerinde algı operasyonu yapılan birçok konunun net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. İşte Binali Yıldırım'ın çarpıcı değerlendirme ve cevaplar verdiği, fakat Ekrem İmamoğlu'nun cevap vermekten kaçındığı ya da konuyu değiştirdiği 5 kritik an…

BU SEÇİM NEDEN YENİLENİYOR?

"CHP NEDEN OYLARIN TAMAMININ SAYILMASINI İSTEMEDİ?"

Programın ilk sorusu "Bu seçim neden yenileniyor?" oldu. Binali Yıldırım "Oylar çalındığı için yenileniyor. Ancak biz bunun olmaması, oyların tamamının sayılarak bu işin zaten çözülebileceğini söyledik ve bunun için çok uğraştık. Vatandaşımız gitti oyunu kullandı. Onların bir kabahati yok çünkü. Ancak CHP oyların yeniden sayımı için yaptığımız başvuruya itiraz etti ve bu talebimize ret kararı çıktı. YSK da buna uydu. Dolayısıyla yeniden seçime gidildi" dedi.

Ekrem İmamoğlu CHP'nin oyların yeniden sayılmasına karşı çıktığı konusunda cevap veremedi.