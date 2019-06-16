Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

Üniversite tercihleriyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'dan başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

