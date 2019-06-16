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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 20:27

Son dakika... , ve 'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 'nin yayımlandı!

oturumları , ve 'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 'nin yayımlandı.

YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

oturumları , ve 'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 'nin yayımlandı.

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

leriyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'dan başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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