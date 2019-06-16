İstanbul seçimlerine bir hafta kala vatandaşlar şimdi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınını beklemeye başladı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman başlayacak sorusu bu nedenle çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayına ilişkin detaylar...

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Ortak canlı yayın, Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınını aHaber'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA OLACAK

AK Parti Sözcüsü Ünal, moderatör olarak İsmail Küçükkaya'nın seçilmesine ilişkin "Sayın Engin Altay sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de sayın Yıldırım ile gerekli diplomasiyi sürdürdük ve ortak imza altına aldık" dedi.

İŞTE 6 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

1- Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.