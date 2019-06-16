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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 20:45

’a dan büyük destek

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'a destek için açılan #BYvsEİ hashtag'i da büyük ilgi gördü. Henüz yayın başlamadan Yıldırım’a verilen büyük destek, sosyal medyanın gündemini belirledi.

Binali Yıldırım’a sosyal medyadan büyük destek
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ortak canlı yayınına az bir süre kala, da açılan #BYvsEİ hashtag'i büyük ilgi gördü.



Açılan #BYvsEİ hashtag'i üzerinden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek mesajları yağdı. Henüz yayın başlamadan Yıldırım'a verilen büyük destek, sosyal medyanın gündemini belirledi.

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