CHP'nin oy sayımını engellemesi yüzyılın hırsızlığı

Siyasiler, gazeteciler ve yazarlar, SABAH gazetesinin CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu'nun işbirliğini gösteren görüntüleri yorumladı. 31 Mart yerel seçiminin ardından 2 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları yeniden sayılırken, mesaileri biten eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin Çağlayan Adliyesi'ne gelmesi, 5 dakika sonra ise CHP'li heyetin binaya giriş yapması ve sonrasında oyların yeniden sayımının yasalara aykırı olarak durdurulmasına tepki gösterdi. İşte söyledikleri:

BU HAKİMLERE DE 'ÇETE' DİYECEK MİSİNİZ?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın ve hakimlerinin seçim akşamı kimlerle toplantılar yaptığı şimdi ortaya çıkıyor.

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor bir şey söylüyor. Kardeşim sonuç çok açık. O akşam Çağlayan Adliyesi'nde il seçim kurulu hakimleriyle, CHP üst düzey yöneticileri aynı saatte ne yapıyorlardı?

Oyların niye yeniden sayılmadığını şimdi daha iyi anlıyoruz.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP İl Başkanı... Gece evden hakim toplayıp mahkeme açtırıyor.

İstanbul'da oy sayımını iptal ettiriyor. Olay belgeli.

Türkiye Gazetesi yazarı Fatih Selek: 'YSK'da 7'li çete var, talimatla karar veriyorlar' diye ortalığı ayağa kaldıranlar, gece yarısı kendileri için adliyeye gelip şipşak karar veren hakimlerin bu görüntülerine ne diyecek?

Gazeteci-Yazar Cengiz Alğan: Organize usulsüzlükten, sandığa operasyondan yargılanacaksınız.

Gazeteci-Yazar Ufuk Coşkun: Bu görüntüler demokrasi ve hukuk tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan: Yüzyılın hırsızlığı bu... Umarım bu suçüstü ortak yayında sorulur.

Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar: Büyük skandal. Oyların sayımını engellediler, YSK da iptal kararı verince mağdur pozuna yattılar.

SABAH'TAKİ GÖRÜNTÜLER SÖZE GEREK BIRAKMIYOR

Milliyet Gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu: Oylar yeniden sayılsaydı 10 milyon kişiyi yeniden sandıklara götürmeye hiç gerek kalmazdı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili AV. Ali Özkaya: Aynı koşullarda, aynı oylarla, aynı kurullarla bir iki gün içinde sonuç alınabilirdi. Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı, yargıya müdahale var diye. CHP olunca sessizliğe bürünenler, milli iradeyi gasp edenler, unutmayın gerçekler ortaya çıkar.

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık: Sabah gazetesinin elde ettiği görüntüler söze gerek bırakmıyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve yanındakiler adeta bir kamikaze dalışı yaparak kariyeri pahasına seçimi iptal ediyor.

Gazeteci Cem Sahir İslam: (CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan'ı eleştirerek) Bu hakimlere de 'Çete' diyecek misiniz?

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç: Belli ki birileri akşam vakti Müberra Gürdal'ı yeniden adliyeye getirterek, 'kamikaze dalışı' yaptırmış.

Bir hâkime, İstanbul gibi bir şehrin İl Seçim Kurulu Başkanı'na bunu hangi güç yaptırabilir?

Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe: Bu durum İl Seçim Bürosu ile CHP'liler arasında mesai dışındada devam eden bir ilişki olduğunu gösteriyor.