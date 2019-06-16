Denizli'de son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Denizli'ninHonaz ilçesine bağlı Gürleyik mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.41'de meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

16 HAZİRAN KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.06.16 10:41:14 37.8347 29.3028 5.0 -.- 3.2 3.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2019.06.16 08:48:43 39.0992 42.2078 9.0 -.- 2.4 -.- YONCALI-BULANIK (MUS)

2019.06.16 02:37:00 39.0148 26.0765 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.06.16 01:31:46 40.3973 27.5157 18.5 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.06.16 00:49:31 40.3750 27.5282 12.4 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.06.16 00:19:19 39.1767 28.2467 8.9 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2019.06.16 00:17:46 36.9683 36.0147 13.5 -.- 1.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

2019.06.16 00:14:57 39.0397 28.3793 4.9 -.- 1.4 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)

2019.06.16 00:12:00 39.1475 28.2368 9.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2019.06.16 00:10:16 39.0808 28.3582 9.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)