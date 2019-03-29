CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun darbenin bertaraf edildiği 15 Temmuz direnişine çirkin ifadelerle saldırdığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde millet destan yazarken evde saklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, skandal paylaşımlarıyla kutlu direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.





MİLLETE HAKARET YAĞDIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin darbe gecesi yaptığı skandal paylaşımlar deşifre oldu. Milletin direnişinden rahatsız olan İmamoğlu'nun, ''Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar'' dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, ''Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandığı belirlendi.









KİN VE NEFRET KUSTU: DEMOKRASİNİN SELASI VERİLİYOR

Dilek İmamoğlu'na bazı kullanıcıların da ''Demokrasinin selası veriliyor'', ''Şeriat bağıra bağıra geldi'' ve ''Maalesef oyun bitti'' gibi yorumlarla destek verdiği tespit edildi. 15 Temmuz sonrası askeri okullara yönelik yapılan düzenlemeyi hazmedemeyen İmamoğlu, 31 Temmuz 2016 paylaşımında, ''Memleketim memleketim.. Çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin'' demiş. 1 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında ise, ''Çok şey yazmak istiyorum, paylaşmakla yetiniyorum. Bu okulları kapatan ve çanak tutan zihniyete lanet olsun'' demiş.

