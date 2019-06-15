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  • 15.06.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 12:18

için açıklaması! seçimden sonra çıkacak mı?

Türkiye'de belki en fazla konuşulan ve araştırılan konu başlıklarından biri sistemi olmaktadır. Erken emekli olmak isteyenler "erken emeklilik yasası" detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. EYT ile ilgili her geçen gün farklı açıklamalar yapılıyor. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için nin düşünüldüğü bildirildi. Peki erken emeklilik EYT için yeni formül! EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimden sonrasında çıkacak mı?

15 Haziran erken emeklilik EYT için yeni formül! EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimden sonra çıkacak mı? Erken emeklilik yasası için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar... Erken emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

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