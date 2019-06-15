15 Haziran erken emeklilik EYT için yeni formül! EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimden sonra çıkacak mı? Erken emeklilik yasası için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar... Erken emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı.