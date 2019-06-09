9 Haziran genel af, 3600 ek gösterge, EYT yasası, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Birçok konu üzerinde çalışmalarına devam eden TBMM, bayram nedeniyle tatile girmişti. Mesaiye yeniden başlayacak olan Meclis'te birçok konu yer alacak. 3600 ek göstergeden yeni askerlik sistemine, EYT'den af yasasına birçok konuda son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, genel af, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Meclis'e geldi mi? İşte 9 Haziran son gelişmeler...