9 Haziran genel af, 3600 ek gösterge, EYT yasası, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Birçok konu üzerinde çalışmalarına devam eden TBMM, bayram nedeniyle tatile girmişti. Mesaiye yeniden başlayacak olan Meclis'te birçok konu yer alacak. 3600 ek göstergeden yeni askerlik sistemine, EYT'den af yasasına birçok konuda son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, genel af, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Meclis'e geldi mi? İşte 9 Haziran son gelişmeler...
9 Haziran genel af, 3600 ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı, nafaka Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
Milyonlarca vatandaş, bayram sonrası gelecek müjdeli habere kilitlendi. Genel af ve ceza indirimi, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konularında son durum merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen bir programda vatandaşlardan gelen af taleplerine "Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği" karşılığını verdi. Peki 9 Haziran genel af, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Meclis'e geldi mi?
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