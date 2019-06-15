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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 12:58

elebaşları Karayılan, Bayık ve Kalkan'ı "pençe" korkusu sardı

() tarafından ’nde başlatılan “âtı”nda Mehmetçik’in, adım adım 'na yaklaşması nedeniyle 'lı teröristler panik içerisine girdi. Hakurk-Kandil arasındaki köylerde gizlenen terörist başı , , ve bazı üst düzey yöneticilerin, Kandil Dağı’nın sınırına yakın bölgelerine kaçtıkları belirtildi. Telsizlerini ve bazı iletişim cihazlarını tamamen kapatan terör örgütü elebaşlarının, Hakurk’taki teröristler ile de bağlantıları tamamen kesildi.

'lı teröristlerin Kandil bölgesinden bomba ve silahları getirip 'ye saldırı hazırlığı yaptığı 'nin temizlenmesi amacıyla başlatılan "âtı" devam ediyor. Harekâtta şuana kadar 45 terörist etkisiz hale getirilirken, onlarca sığınak, barınak, silah mevzisi, mühimmat deposu imha edildi. 'nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe Harekâtı'nda terör örgütünün Türkiye'ye geçiş yolları büyük bir oranda kapatılırken, köşeye sıkışan teröristleri panik sardı. Bölgede stratejik noktalara konuşlanan güvenlik güçleri "alan hâkimiyeti" sağlamak üzere daha donanımlı ve kapsamlı yeni üs bölgeleri de kurma çalışmalarına başladı. Hakurk Vadisi'nin tamamen kontrol altına alınmasından sonra Kandil güzergâhı boyunca 4 ya da 6 önemli askeri üs kurulması hedeflenirken, bu durum terör örgütünün tepe yöneticilerini de paniğe soktu.

"PENÇE" ONLARA YAKLAŞTI
Uzun yıllardır Irak- sınırındaki Kandil bölgesindeki Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt gibi sivillerin kaldığı köylerde gizlenen terörist başı , , , Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi sözde yöneticileri "Pençe Harekâtı" paniğe soktu. Pençe Harekâtı'nın başladığı ilk günlerde terör örgütünün Tv yayınlarına katılan terörist başlarının harekâtın genişlemesi ve Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi nedeniyle sesleri de kesildi. Mehmetçiğin 'ta "girilemez" denen yerlere girmesiyle birlikte Karayılan, Bayık, Kalkan ve bazı üst düzey yöneticilerin, 'nın İran sınırına yakın bölgelerine kaçtıkları belirtildi.

TELSİZLERİ KAPATTILAR
Telsizlerini ve bazı iletişim cihazlarını tamamen kapatan terör örgütü elebaşlarının, başta Hakurk Vadisi olmak üzere Zap, Hınere, Avaşin-Basyan ve Gare gibi kamplarda gizlenen teröristler ile de bağlantıları tamamen kesildi. Özellikle silahlı kanadın başında yer alan Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in daha önce haftada bir kez telsiz aracılığıyla kamplardaki teröristlere seslenirken, "Pençe Harekâtı" başladığından bu yana gizlendikleri belirlendi.

SABAH

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