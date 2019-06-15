Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Asya'da İşbirliği Konferası Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gitti. Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündemi değerlendirdi:
İDLİB: Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini yaparız.
KIBRIS: Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil.
ERDOĞAN'DAN VEFA TELEFONU
Başkan Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim" dediği Muhammed Malik Taylan'ı telefonla aradı. Tacikistan ziyareti nedeniyle düğüne katılamayacağını söyleyen Erdoğan, Taylan'ı tebrik etti.
Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Milli Meclis Başkanı Ubadullayev karşıladı.
İDLİB: Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini yaparız.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ: Bu yasayla ilgili çalışma 1.5-2 yıla varan çalışmadır. Şimdi sürekli olarak ücret tazelenmesi olacak. 12 ay içinde sürekli her ay askere alma diye bir durum olacak. Sayıda azalma söz konusu değil.
KIBRIS: Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil.
ORDU'DAKİ VIP KRİZ: (Ekrem İmamoğlu'nun valiye hakareti) Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır.
CHP'LİLERİN GÖRÜNTÜLERİ: (CHP'nin İl Seçim Kurulu'na başvuru görüntüleri) Yüksek Seçim Kurulu, burada gerekli olan adımı atacaktır.
ERDOĞAN'DAN VEFA TELEFONU
Başkan Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim" dediği Muhammed Malik Taylan'ı telefonla aradı. Tacikistan ziyareti nedeniyle düğüne katılamayacağını söyleyen Erdoğan, Taylan'ı tebrik etti.
Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Milli Meclis Başkanı Ubadullayev karşıladı.
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