Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan, adayı İmamoğlu’na sert çıktı: Affedilemez bir yanlış

Başkan Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Valisi’ne hakaret eden adayı İmamoğlu’na sert çıktı: Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlış yapmıştır...

Affedilemez bir yanlış
Başkan , dün Asya'da İşbirliği Konferası Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gitti. Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi 'nda gündemi değerlendirdi:

İDLİB: Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini yaparız.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ: Bu yasayla ilgili çalışma 1.5-2 yıla varan çalışmadır. Şimdi sürekli olarak ücret tazelenmesi olacak. 12 ay içinde sürekli her ay askere alma diye bir durum olacak. Sayıda azalma söz konusu değil.

KIBRIS: Kuzey 'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil.

ORDU'DAKİ VIP KRİZ: ('nun valiye hakareti) Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır.

CHP'LİLERİN GÖRÜNTÜLERİ: ('nin İl 'na başvuru görüntüleri) Yüksek Seçim Kurulu, burada gerekli olan adımı atacaktır.



ERDOĞAN'DAN VEFA TELEFONU
Başkan Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken 'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim" dediği Muhammed Malik Taylan'ı telefonla aradı. Tacikistan ziyareti nedeniyle düğüne katılamayacağını söyleyen Erdoğan, Taylan'ı tebrik etti.

Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Milli Meclis Başkanı Ubadullayev karşıladı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, CHP adayı İmamoğlu’na sert çıktı: Affedilemez bir yanlış
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri