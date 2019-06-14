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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 07:17

e sayılı günler kala ’nın adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken mektup

lerine sayılı günler kala ’nın adayı Binali Yıldırım, 10 milyon 560 bin 963 seçmene mektup gönderdi. Yıldırım mektubunda, "Değerli kardeşim, keşke seçimlerinin yenilenmesini gerektiren olayları yaşamayıp sizlere zahmet verip tekrar sandığa gitmek zorunda bırakmasaydık. Ancak, seçimde ve sonrasında gelişen olaylar seçimin dürüstlüğüne şaibe düşürdü. Seçimi gerçekleştiren görevlilerin yanlışları yüzünden oy verenler mağdur edildi." diye yazdı.

Yıldırım'dan dikkat çeken mektup

Yıldırım, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektuba "Değerli hemşehrim, İstanbul'u seven bir kardeşiniz olarak bu mektubu yazıyorum" şeklinde başlıyor. Makam ve mevki peşinde olmadığına dikkat çeken Yıldırım, mektubunda şu sözlere yer veriyor:

"İSTANBUL'A HİZMET İÇİN BURADAYIM"
Hamdolsun, milletimin desteği ile bir faninin hayal edebileceği bütün makamlarda bulundum. Milletime borcumu ödeyebilmek için 'nin her köşesine hizmet ulaştırdım. Hayal denen işleri gerçeğe dönüştürdüm. Şimdi ise beni ben yapan bu mübarek şehir 'a hizmet için huzurunuzdayım.

"ŞEHRİN SORUNLARINI BİLİYORUM"
Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü, Hızlı Tren, Yeni Havalimanı gibi birçok projede imzam ve alın terim olsa da İstanbul gibi çok büyük bir şehrin çözülmesi gereken sorunları olduğunu biliyorum. Bu şehirde yaşayan 15 milyon hemşehrimin geleceğe yönelik umut ve beklentilerini gerçekleştirecek tecrübe ve donanıma sahibim.

"İSTANBUL ORTAK GELECEĞİMİZ"
Değerli kardeşim, keşke lerinin yenilenmesini gerektiren olayları yaşamayıp, sizlere zahmet verip tekrar sandığa gitmek zorunda bırakmasaydık. Ancak, seçimde ve sonrasında gelişen olaylar seçimin dürüstlüğüne şaibe düşürdü. Seçimi gerçekleştiren görevlilerin yanlışları yüzünden oy verenler mağdur edildi.

Düşüncelerimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz, kökenimiz farklı olsa da İstanbul bizim evimiz, gençlerimizin bizim ortak geleceğimiz. Bir kardeşiniz olarak, hepinizin mutlu bir şekilde birlikte yaşayacağı, hiçbirimizin dışlanmayacağı, ihmal edilmeyeceği, güzel İstanbul hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağımı bilmenizi istiyorum.

ULAŞIM UZMANLIK ALANIM
Ulaşım benim uzmanlık alanım, İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunlarını önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde çözeceğim. Kadınlarımızın, gençlerimizin şehrin ekonomik, kültürel, sanat hayatında daha fazla söz sahibi olacağı katılımcı yönetim anlayışını gerçekleştirmek önceliklerim arasında olacak. 'Az laf çoook iş' anlayışı ile bugüne kadar ülkem ve milletim için yaptıklarım, İstanbul için yapacaklarımın teminatı olacak. Bu inançla göreve talibim. Desteğinizi talep ediyorum…

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