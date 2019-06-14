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Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

14.06.2019 23:12 - Son Güncelleme: 14.06.2019 23:17
Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tacikistan'a geldi.

Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi'ne iştirak edecek Erdoğan, burada aile fotoğrafı çekimine katılacak, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda bulunacak.

Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tacikistan'daki zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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