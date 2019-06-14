Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.