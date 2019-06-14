Başkan Erdoğan Tacikistan'da böyle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.
14.06.2019 23:12
- Son Güncelleme: 14.06.2019 23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.
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