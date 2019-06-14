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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 22:56

Başkan Erdoğan Tacikistan'a ulaştı

Başkan , Asya'da İşbirliği ve (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

Başkan Erdoğan Tacikistan'da

Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tacikistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.

Asya'da İşbirliği ve (CICA) 5. Zirvesi'ne iştirak edecek Erdoğan, burada aile fotoğrafı çekimine katılacak, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tacikistan'daki zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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