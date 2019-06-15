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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 11:41

, hal yasası, , , 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT yasası, , hal yasası , ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 23 Haziran sonrasında tartışmalarının sona ermesinin ardından toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

15 Haziran genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi? Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge gibi gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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HaberlerGüncel Haberleri15 Haziran genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi?
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