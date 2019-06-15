15 Haziran genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi? Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge gibi gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.