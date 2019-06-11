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  • 11.06.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:48

de son durum nedir, Meclis'e gelecek mi? ?

deki son durum yüz binlerce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi tarafından merakla bekleniyor. Memurlar, 3600 kapsamının genişletilmesi ve herkesin yararlanacağı bir çalışma yapılması için bekliyor. Gözler şimdi yapılacak düzenleme için Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 ek göstergede Meclis'e gelecek mi? ?

3600 ek göstergede son durum nedir?

Yüz binlerce memur 3600 ek göstergedeki gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, din görevlileri, polis, öğretmen ve hemşire mesleğindeki vatandaşlara 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü biliniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte şimdi gözler yapılacak çalışmalara çevrildi. İşte 3600 ek gösterge son durum...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar konu Meclis'te görüşüldükten sonra belli olacak.

Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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