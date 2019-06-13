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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 00:54

müjdeyi vermişti! önünde "plaka tahdidi" kutlaması

AK Parti Başkan Adayı 'ın hesabından yaptığı, "'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı üzerine Odası üyeleri, Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması ve kutlama yaptı.

İBB önünde plaka tahdidi kutlaması

binası önünde akşam saatlerinde toplanan servisçiler, UKOME'de alınan karar ve AK Parti Başkan Adayı 'ın hesabından yaptığı, "'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı üzerine İBB binası önünde toplanarak önce dua okudu ardından meşaleler yakarak kutlama yaptı

Grup adına basın açıklaması yapan Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu anlatan Öztürk, "Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem'de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Sayın Binali Yıldırım'ın müjdesi ile son bulan tahdit kararı, hepimize şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Öztürk, tahdidin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra '30 yıllık çabanın sonucu aldık.' diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa hizmet üretmek. Geldiğimiz günden beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Zaman zaman rahatsızlandık, elden ayaktan düştük ama hiçbir zaman pes etmedik. O günden bugüne geldik." diye konuştu.


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