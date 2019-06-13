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  • 13.06.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:08

en az ilkokul mezunu güncel - İŞKUR - personeli alımı başvuru şartları!

aracılığıyla personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına 1260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. ve güvenlik görevlisi kadrolarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından bin 260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu personel alımları için İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan e-şube üzerinden üyelik oluşturarak, şahsınıza ait gerekli bilgileri doldurarak giriş yapabilirsiniz. İŞKUR Türkiye İş Kurumu online web sitesi aracılıyla personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alınacağını belirtti. İŞKUR en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvuruları devam eden ilanlara müracaat etmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapması gerekmektedir. İŞKUR 1260 güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru şartları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel iş ilanları detayları

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