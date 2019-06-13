İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu personel alımları için İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan e-şube üzerinden üyelik oluşturarak, şahsınıza ait gerekli bilgileri doldurarak giriş yapabilirsiniz. İŞKUR Türkiye İş Kurumu online web sitesi aracılıyla personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alınacağını belirtti. İŞKUR en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvuruları devam eden ilanlara müracaat etmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapması gerekmektedir. İŞKUR 1260 güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru şartları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel iş ilanları detayları