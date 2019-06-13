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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 17:15

Külliye'de kritik toplantı başladı

haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.

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