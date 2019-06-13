Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.06.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:40

Bunu da gördük! 'li belediye borca karşılık türbe sattı

AK Parti Çınarcık Belediye Başkanı , kendisinden önce 'de olan ilçede belediyenin borca karşılık içinde türbe bulunan araziyi sattığını söyledi.

Bunu da gördük! CHP'li belediye borca karşılık türbe sattı

Mahalli idareler seçimlerinde 'den görevi devralan AK Parti Çınarcık Belediye Başkanı , önceki belediye yönetiminin seçimlerden önce bir takım arazi satışları yaptığını ifade etti.

Satışı gerçekleştirilen arazilerden birinin 40 dönüm büyüklüğünde olduğunu ve bunun belediyenin Yeşil Körfez Su Birliği'ne olan 11 milyon TL borcu karşılığında verildiğini savunan Soyer, "Orada toplamda 40 dönüm kadar arazi içinde Yaren Baba'nın türbesi de olan bir arazi satıldı. Yaren Baba'nın olduğu alan yaklaşık 10 dönüm. Tabii yatır var içinde. Yaren Baba bir yatır, Hasan Baba'nın kardeşi olduğu söyleniyor. Uzun yıllardır ziyaretçi akınına uğrayan Şenköy'de bir derviş. Şu anda hukuki süreçte ne yapabiliriz bilmiyorum, araştıracağız. En azından yatırın olduğu, ufak da olsa bir alanı geri alabilirsek, başarabilirsek biz çok mutlu olacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBunu da gördük! CHP'li belediye borca karşılık türbe sattı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri