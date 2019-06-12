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  • 13.06.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:50

tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor

işbaşı 2019 başvuru şartları nedir? tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi...

İŞKUR tarafından işsiz annelere günlük 80 TL harçlık veriliyor. Peki işsiz annelere harçlık başvuru şartları neler? İşte annelere günlük 80 TL harçlık nasıl alınır sorusunun yanıtı.... İŞKUR tarafından başlatılan İşte Anne Projesi kapsamında annelere günlük 80 TL ve ayda ise 2 Bin 400 Türk Lirası devlet desteği ödemesi yapılıyor... Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor.

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