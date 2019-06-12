Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Yarıya yakını terhis olacak



Başkan Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin, "Bugün toplamda 419 bin olan TSK mevcudunun 200 bine yakını, yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlikte yükümlülerin yarıya yakını terhis olacaktır." dedi.



Askerlikle ilgili düzenlemeleri "devrim niteliğinde reform" olarak niteleyen Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"İşin teknik boyutunu ağırlıklı olarak Savunma Bakanım yapacak. Ben işin sadece siyasi boyutu itibarıyla bakışı dillendirmek istiyorum. Askerlikte aslında biz, devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi gerçekten çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gereç kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Ayrıca kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlamak da zorlaşmaktadır.

Nitekim Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Bunu konuşmuştuk. Hep beraber konuştuk bunları, tartıştık. Bununla birlikte ülkemizin artan nüfusu sebebiyle askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının amaçlarından biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim gerek iş hayatlarında kariyer planlarının, onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben, genelkurmay başkanı değilim. Bize Anayasanın hükmü gereği 'Başkomutan' diyorlar ama genelkurmay başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım. Onların altındaki kuvvet komutanlarının birçoğuyla çalıştım. Birçok bilgiyi onlardan alma şansını yakaladım."

"HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMAYACAKTIR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bunları dinleyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili birtakım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir. Halen Meclis gündeminde bulunan yeni askerlik düzenlemesi işte bu anlayışla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Kanun hazırlığı, personel planlamaları, yeni askerlik sisteminin getireceği sonuçlar, terhis olacak yükümlü sayısı, bunların yürüttükleri görevlerin nasıl idame ve ikame edileceği gibi konuların hepsinin dikkate alınarak yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:



YARIYA YAKINI TERHİS OLACAK

"Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er, erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz, muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde, geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak. Kalanları görevlerine devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırları içinde ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.





Milli Savunma Bakanı Akar'ın detaylı bilgileri vereceğini belirten Erdoğan, bu düzenlemenin bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracağını, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlandığını aktardı.

Tarih kitaplarında Türk milleti için "asker millet", "ordu millet" tanımları yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Böyle bir milletin evlatlarının askerlikle ilişkisini tümüyle kesmek düşünülemez." dedi.

Erdoğan, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkesin bir aylık temel eğitimden geçeceğini belirterek, yükümlü olarak kıtaya gelenlerin ise temel eğitimleriyle birlikte toplamda 6 ay askerlik yapacağını söyledi.

Muvazzaf kadrolara geçişlerin de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacağını açıklayan Erdoğan, yedek subaylık ve iki yıllık yüksek okul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamalarının da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkan olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur." ifadesini kullandı.

Bu düzenlemelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda dünyanın en güçlü ordusu diye anılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları, biz her an birlikte yaşıyoruz, birlikte müzakere ediyoruz, tartışıyoruz ve her ay Milli Güvenlik Kurulu toplantılarımızı yapıyoruz. Oralarda da bunlar gündemde... Bunları konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.

Erdoğan, millete bir çağrı yaparak tüm siyasetçilerin seçim döneminde verdikleri sözlerin takipçisi olmasını isteyerek, "Çünkü bazı siyasetçiler, kendi deyimleriyle seçim döneminde atıp tutuyorlar. Sonra da verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmeden başka işlere yöneliyorlar. Özellikle bu yeni askerlik sisteminin ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağını ve beklentilerin çok ciddi bir boyutunu da Allah'ın izniyle çözeceğine inanıyorum." diye konuştu.