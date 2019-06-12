AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayınının ne zaman yapılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İki adayın canlı yayına çıkacağı tarih ve yayına dair detaylar belli oldu.

BİNALİ YILDIRIM VE EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek.

Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaşacaklarını aktaran Mahir Ünal, "Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyoruz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." şeklinde konuştu.