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  • 09.06.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 13:30

ne zaman çıkacak? Askerlik yasası için gözler Meclis'e döndü

Meclis'in bu haftaki gündeminde "" olacak. Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi Meclis'te bu hafta görüşülecek. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak ve askerlik sisteminde köklü değişiklikler öngören bu yasa ile ilgili son adım atılacak.

TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için mesai yapacak. Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

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