Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle "erken terhise" yeni formül geliyor

Milyonların heyecanla beklediği yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu. Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için yeni askerlik sisteminin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı. Bayram sonrası ele alınması planlanan yeni askerlik sistemi teklifinde, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik çağı ve hizmet süresi nasıl düzenleniyor? Yedek subay ve astsubay seçimi nasıl yapılacak? Dövizle askerlik nasıl olacak? İşte yeni askerlik sistemine dair merak edilen son dakika gelişmeleri...

07.06.2019 08:35 - Son Güncelleme: 07.06.2019 08:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





