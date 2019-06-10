Firari FETÖ'cü Niğde'de yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldığı evde gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen M.E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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