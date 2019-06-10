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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 16:46

Firari 'cü 'de yakalandı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari üyesi M.E.Ö. 'de yakalandı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldığı evde gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cü Niğde'de yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldığı evde gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen M.E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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