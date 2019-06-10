Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.06.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:51

Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Valisi’ne yönelik çirkin ifadesiyle ilgili yaptığı basın toplantısında kelime oyunu yapmaya çalıştı. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP’yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı ’ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etti. Bir ilde devletin en üst makamı olan valiye yönelik skandal sözler sonrası CHP sessizliğe büründü.



Genel Başkan Yardımcısı , "böyle bir makama kim olursa olsun çok galiz bir ifadeyi kullanmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETSİN"
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de İmamoğlu'nun hakaret dolu sözlerine tepki gösterdi. Çelebi, "İmamoğlu çıkıp kamuoyunda özür dilemesi lazım hem de istifa etmesi lazım. 'nin de bunun üzerine özür beyan etmesi ve disiplin kuruluna sevk etmesi lazım. Böyle bir cümle kullanması doğru değil şiddetle kınıyoruz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri