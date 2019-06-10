Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.
Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.
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