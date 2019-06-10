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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:28

'da su ağır! Onlarca araç kullanılamaz hale geldi

Başkentte dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.

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