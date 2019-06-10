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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:16

Son dakika: Kalecik'te ! son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 'nın Kalecik ilçesinde saat 20.41 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Ankara Kalecik'te deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.41 sıralarında merkez üssü 'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin derinliği AFAD tarafından 7.15 kilometre olarak açıklandı.

ise depremin şiddetini 3.3 olarak belirtti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.10 20:41:38 40.2420 33.4353 5.0 -.- 3.3 3.3 DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2019.06.10 20:41:40)
2019.06.10 16:55:29 39.3502 40.3377 5.0 -.- 2.8 2.7 KIGI (BINGOL) İlksel
2019.06.10 16:08:52 40.2567 27.0973 16.4 -.- 1.8 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.06.10 13:59:00 38.9973 26.0810 5.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.10 13:28:33 42.1707 34.9547 28.6 -.- 2.0 -.- SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2019.06.10 13:21:14 35.2222 33.6775 5.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.06.10 13:13:17 37.8308 30.8472 8.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2019.06.10 11:52:00 36.2578 33.7487 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.06.10 11:40:19 38.8662 27.3863 5.5 -.- 2.0 -.- DEMIRCI-(MANISA) İlksel

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