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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 20:10

'nun '' hakaretine akılalmaz sansür! Halkın haber alma özgürlüğü hiçe sayıldı

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde ’i kullanmak isteyen Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, ’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. 'nun ağzından dökülen o ana ait bir video günler sonra ortaya çıktı. Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Peki bu görüntüler neden servis edilmedi? Medya bir yerlerden talimat mı aldı?

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde 'i kullanmak isteyen Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, 'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. 'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. Fakat skandalın kaydının en temiz halinin Fox TV'de olmasına rağmen

FOX TV İŞİN İÇİNEN SIYRILMAYA ÇALIŞTI
canlı yayında "bu görüntüleri yayınlamama kararı aldık" diyerek İmamoğlu'nun skandalının üstünü örttü. Ve yayınlayamıyoruz diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştılar.

HAKARETE SANSÜR
Fakat o hakaret içerikli sözler kanallarda yayınlanmadı ve sansür uygulandı. Halkın ise haber alma özgürlüğü hiçe sayıldı. Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Medyanın bu kadar rezil bir olayı görmezden gelmesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu..

BİR YERDEN TALİMAT MI ALDILAR?
Peki bu görüntüler neden servis edilmedi? Medya bir yerlerden talimat mı aldı?

Bu medya kuruluşlarının görüntüleri servis etmemesinin altında yatan şey ne? Bunun nedeni İmamoğlu'nun 31 Mart dönemi savurduğu tehditler mi? Neden bu kanallar bu skandalı bir haber olarak görmedi? Bu akılalamaz hakaretlere rağmen sessiz kalınması 'Nerede objektif habercilik?' dedirtti.

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