Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. Fakat skandalın kaydının en temiz halinin Fox TV'de olmasına rağmen

FOX TV İŞİN İÇİNEN SIYRILMAYA ÇALIŞTI

Fatih Portakal canlı yayında "bu görüntüleri yayınlamama kararı aldık" diyerek İmamoğlu'nun skandalının üstünü örttü. Ve yayınlayamıyoruz diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştılar.

HAKARETE SANSÜR

Fakat o hakaret içerikli sözler kanallarda yayınlanmadı ve sansür uygulandı. Halkın ise haber alma özgürlüğü hiçe sayıldı. Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Medyanın bu kadar rezil bir olayı görmezden gelmesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu..

BİR YERDEN TALİMAT MI ALDILAR?

Peki bu görüntüler neden servis edilmedi? Medya bir yerlerden talimat mı aldı?

Bu medya kuruluşlarının görüntüleri servis etmemesinin altında yatan şey ne? Bunun nedeni İmamoğlu'nun 31 Mart dönemi savurduğu tehditler mi? Neden bu kanallar bu skandalı bir haber olarak görmedi? Bu akılalamaz hakaretlere rağmen sessiz kalınması 'Nerede objektif habercilik?' dedirtti.