Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.06.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 22:49

Bu akşam da medyadan sansüre devam! İmamoğlu'nun '' skandalına 'gerginlik' demekle yetindiler

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde ’i kullanmak isteyen Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, ’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. O skandal görüntünün ortaya çıkmasına rağmen Show, , Star, ve Kanal D 'gerginlik' diyerek videonun bir kısmını servis etmekle yetindi. Habertürk ise sadece Ekrem İmamoğlu'un rezillik üzerine yaptığı skandal açıklamayı yayınladı.

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde 'i kullanmak isteyen Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, 'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait bir video günler sonra ortaya çıktı.

SKANDALA 'GERGİNLİK' DEDİLER
Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, , Star, ve Kanal D uzun süre sessiz kaldı. Bu akşam ise Show, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D'nin bu skandal görüntünün sadece bir kısmını servis ettiği görüldü. Haber bültenlerinde ise skandala 'gerginlik' demekle yetinmeleri akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Habertürk TV ise görüntüleri yayınlamadı fakat İmamoğlu'nun rezillik üzerine yaptığı skandal açıklamaları servis etti. Medyanın bu tavrı ise bir şeylerden mi korkuyorlar? sorusuna

SANSÜRÜN NEDENİ TEHDİT Mİ?
Nisan ayıydı ve 31 Mart seçimine ilişkin usulsüzlüklerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı günlerde CHP'li aday İmamoğlu, 'da kameraların karşısına geçip medya organlarının patronlarını, isim isim zikrederek, açık açık tehdit etmişti. Medya organlarının skandalı bu şekilde servis etmesi ise sansürün nedeninin tehdit mi olduğunu akıllara getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA
"Bu Vali itlik yapmıştır." şeklindeki skandal sözleri İmamoğlu'na soruldu. "Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı çıktıysa özür dileyecek misiniz?" sorusuna yanıt veremedi ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBu akşam da medyadan sansüre devam! İmamoğlu'nun 'VIP' skandalına 'gerginlik' demekle yetindiler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri