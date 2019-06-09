Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait bir video günler sonra ortaya çıktı.

SKANDALA 'GERGİNLİK' DEDİLER

Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D uzun süre sessiz kaldı. Bu akşam ise Show, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D'nin bu skandal görüntünün sadece bir kısmını servis ettiği görüldü. Haber bültenlerinde ise skandala 'gerginlik' demekle yetinmeleri akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Habertürk TV ise görüntüleri yayınlamadı fakat İmamoğlu'nun rezillik üzerine yaptığı skandal açıklamaları servis etti. Medyanın bu tavrı ise bir şeylerden mi korkuyorlar? sorusuna

SANSÜRÜN NEDENİ TEHDİT Mİ?

Nisan ayıydı ve 31 Mart seçimine ilişkin usulsüzlüklerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı günlerde CHP'li aday İmamoğlu, Kartal'da kameraların karşısına geçip medya organlarının patronlarını, isim isim zikrederek, açık açık tehdit etmişti. Medya organlarının skandalı bu şekilde servis etmesi ise sansürün nedeninin tehdit mi olduğunu akıllara getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

"Bu Vali itlik yapmıştır." şeklindeki skandal sözleri İmamoğlu'na soruldu. "Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı çıktıysa özür dileyecek misiniz?" sorusuna yanıt veremedi ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.