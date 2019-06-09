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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 21:29

: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin, "Kürdistan sözü 'ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz." dedi.

Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Yıldırım, piknik yapan vatandaşları dolaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kurulan sahneye çıkan Yıldırım buradan piknik yapan vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın "23 'ın plakası ve 23 Haziran'da seçim olacak bütün Elazığlılardan destek bekliyoruz' demesi alkış aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM
'nun hatalı olduğunu ve gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

"KÜRDİSTAN ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI BİR İSİM"
il binası önünde yaptığı konuşmada "Kürdistan" kelimesini kullanmasının eleştirilmesi sorulan , "Ne olmuş? 'ya itirazı olan mı var? Bir terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü, 'ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Ben ifade ettiğim bundan ibaret. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar, vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Hiç kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız, binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. Bundan sonra da inadına bir ve beraber olacağız, kardeş olacağız. Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

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