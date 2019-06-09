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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 22:53

'ta 4 kişinin öldüğü şüphelisi tutuklandı

'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik sının ardından kazaya sebep olduğu iddia edilen ve 'da yakalanan şüphelilerden Abdulsamet T., tutuklandı.

İl bağlı ekipler, - Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yaptığı trafik uygulamasında bir aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Araçta bulunan kişilerden Abdülsamet T.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) 'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yla ilgili arandığı anlaşıldı. Abdülsamet T. ile araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan iki kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Abdülsamet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burdur Adliyesinde çıkartılan nöbetçi mahkemece tutuklanan Abdülsamet T., adliye çıkışında, "Ben kimseyi öldürmedim, ben aracın yan tarafında oturuyordum. Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır" dedi. Abdulsamet T., Burdur E tipi cezaevine götürüldü..

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