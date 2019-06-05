İşsiz annelere maaş harçlık ücreti nasıl alınır? İŞKUR işbaşı 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir? İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, günde 80 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parası veriliyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Peki İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere ücret harçlık nasıl alınır? İşte detaylar