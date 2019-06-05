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  • 05.06.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:24

? işbaşı şartları nedir?

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. 'İşte ' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, 'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamaktır. Peki ? İŞKUR şartları nedir?

İşsiz annelere maaş harçlık ücreti nasıl alınır? İŞKUR işbaşı 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir? İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, günde 80 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parası veriliyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Peki İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere ücret harçlık nasıl alınır? İşte detaylar

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