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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 12:03

Son dakika haberi: duyurdu! 'deki operasyonda 5 terörist mağarada kıstırıldı

Son dakika haberine göre , 'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını ve operasyonun devam ettiğini bildirdi. Soylu, "Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güzel bir haber verecek" diye konuştu.

5 terörist mağarada kıstırıldı, operasyon sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA MUHTARLARA BİLGİ VERDİ
Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

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