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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 10:55

Son dakika haberi: Pençe Harekâtı’nda 43 terörist etkisiz hale getirildi, 74 mağara ve sığınak imha edildi

Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 ve mayının imha edildiği bildirildi.

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'ndan yapılan açıklamada, " kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda; harekâtın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/ tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

SIĞINAKLARDA ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR
Bakanlığın açıklamasında "Ayrıca 'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kg. patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte operasyonda ele geçirilenler:







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