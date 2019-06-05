2019 İŞKUR KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? 50 bin lira hibe nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı ikinci dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi. AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.