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  • 05.06.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:34

2019 İŞKUR hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? 50 bin lira hibe nasıl alınır?

Proje sunmak isteyenlerin İŞKUR’un web adresinde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamaları gerekiyor. KGF'nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle 'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Yeni yönetmelikle KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı. İşte 2019 İŞKUR hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? 50 bin lira hibe nasıl alınır?

2019 İŞKUR KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? 50 bin lira hibe nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı ikinci dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi. AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

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