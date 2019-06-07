Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çeşitli temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi. Binali Yıldırım, "Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığını, hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor." dedi. Yıldırım, "Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum" diye konuştu.

07.06.2019 14:19 - Son Güncelleme: 07.06.2019 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





