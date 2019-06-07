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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çeşitli temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi. Binali Yıldırım, "Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığını, hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor." dedi. Yıldırım, "Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum" diye konuştu.

07.06.2019 14:19 - Son Güncelleme: 07.06.2019 14:19
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Binali Yıldırım, burada kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşarak, bayramını kutladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Kendisini bekleyenlerin sorunlarını da dinleyen Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve bazı AK Parti Şanlıurfa milletvekilleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Burada engellilerden oluşan mehteran takımı tarafından karşılanan Yıldırım, "Urfalıyam Ezelden" türküsünü mahalli sanatçılarla birlikte seslendirdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'a Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yoğun ilgi

Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulunan Urfalılar, "Binali Başkan", "İnşallah İstanbul'un fatihi olacaksın", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Vur vur inlesin muhalefet dinlesin", "Payitahtı alacağız" şeklinde sloganlar attı.

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