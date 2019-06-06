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Başkan Erdoğan'dan anne-babaya dua

, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte dün 'nda bulunan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu.

Anne-babaya dua
, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte dün 'nda bulunan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın anne ve babasının mezarına ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, merhumlar için ettiği duaların ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Korumalar ise çocuklara oyuncak dağıttı.


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