Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Cyril Ramaphosa'yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, yeniden Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa'yı kutladı.
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