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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 23:14

Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Başkan , dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Türkiye , bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolayısıyla Malezya , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Cyril Ramaphosa'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, yeniden Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa'yı kutladı.

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