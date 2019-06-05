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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 18:49

Başkan Erdoğan ’nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Başkan , ’na gelerek, anne ve babası ile eşi Emine Erdoğan’ın anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.


, Kısıklı'daki konutundan çıkarak 'nda bulunan anne ve babasının mezarını bayram sebebiyle ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarı başında dua ettikten sonra, eşi Emine Erdoğan'ın da anne ve babasını mezarına giderek dua etti.



Duanın ardından mezarlıktan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlar ile sohbet etti.



Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.

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