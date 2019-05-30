Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...
Türkiye gücüne güç atan yerli ve milli silahları envanterine katmaya devam ediyor... "Bora" balistik füzeleri Pençe Operasyon'unda kapsamında ilk kez kullanıldı. Tüm dünyayı kendine hayran bıraktıran Bora füzesinin özellikleri parmak ısırtıyor. İşte başta Penç Operasyonu'nda kullanılan Bora olmak üzere, Türkiye'nin yerli ve milli silahları...
30.05.2019 10:45
- Son Güncelleme: 30.05.2019 11:00
SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum, Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı proje geliştirdi. Projenin TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.
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