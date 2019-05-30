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Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...

Türkiye gücüne güç atan yerli ve milli silahları envanterine katmaya devam ediyor... "Bora" balistik füzeleri Pençe Operasyon'unda kapsamında ilk kez kullanıldı. Tüm dünyayı kendine hayran bıraktıran Bora füzesinin özellikleri parmak ısırtıyor. İşte başta Penç Operasyonu'nda kullanılan Bora olmak üzere, Türkiye'nin yerli ve milli silahları...

30.05.2019 10:45 - Son Güncelleme: 30.05.2019 11:00
Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı.

Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...

Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.

Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...
Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.
Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

Bora füzesi ilk kez Pençe operasyonunda kullanıldı! Tüm dünya onu istiyor...

SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum, Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı proje geliştirdi. Projenin TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.

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