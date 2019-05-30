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  • 30.05.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:58

Pençe Harekatı kapsamında 'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu. Öte yandan 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda, teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor.



Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

HEDEFLER BİR BİR İMHA EDİLİYOR
'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.

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