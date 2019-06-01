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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:21

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! Yeni büyüledi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın hesaplarından paylaşıldı. tarafından üretilen Atak savaş ve taaruz helikopteri dosta güven düşmana korku saldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın hesaplarından paylaşıldı.

"KARANLIĞIN ÜZERİNE GÜNEŞ GİBİ DOĞARIZ"
Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız" başlığıyla yayınlanan klipte, nin havadaki görüntülerine yer verildi. Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

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