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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 23:23

'de : 2 şehit, 1 yaralı

 kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Hakkari'den acı haber

-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup 'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI
Bir süre devam eden nın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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