Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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