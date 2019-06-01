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  • 01.06.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 21:15

Ortalığı kan gölüne çevirmişlerdi... 21 kişi tutuklandı

Bor ilçesinde iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

4 kişinin öldüğü silahlı kavgada flaş gelişme

'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yla ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 17 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, daha önce gözaltına alınan 30 zanlıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?
Bayat köyünde iki aile arasında arazi anlaşması nedeniyle 28 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 30 kişi gözaltına alınmış, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmişti.

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