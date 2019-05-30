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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:28

Son dakika: nçe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Son dakika... kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden nçe Harekâtı'nda 4 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekât kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta 4 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.



Öte yandan, Bakanlık, nçe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.



AVAŞİN-BASYAN VE METİNA'DA PKK MEVZİLERİ
Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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